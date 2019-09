‘Klusjesmannen’ weer actief: Zeg nee!

Aalsmeer – Vandaag, donderdag 19 september, heeft de politie meldingen gekregen dat er Engels sprekende ‘klusjesmannen’ actief zijn in Aalsmeer.

Er is onder andere aangebeld bij bewoners in de Baccarastraat en in de Berkenlaan. De mannen reden in in een witte Ford transit met Brits kenteken. De mannen belden aan en boden aan om klusjes in om het huis te willen doen.

De bewoners zijn er gelukkig niet op ingegaan en hebben contact opgenomen met de politie. Agenten zijn direct naar het laatst genoemde adres gereden en troffen de mannen aan. De klussers zijn door de politie gecontroleerd.

Het advies van de politie: Ga niet met dit soort ‘klusjesmannen’, die op deze manier hun diensten aanbieden, in zee. Er is vaak sprake van mondelinge afspraken waarbij klussen worden aangeboden die soms niet goed of veel duurder worden uitgevoerd dan afgesproken. De politie raadt dan ook aan om verbouwingen, klusjes, etc. altijd uit te laten voeren door erkende bedrijven en afspraken op papier te zetten.