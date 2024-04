Klimmen bij Survivalrun “Over de Balk”￼

De Kwakel – Zaterdag 30 maart organiseerde Survivalrunvereniging “over de Balk” tijdens het W.A. Verlaan Toernooi een recreatieve maar uitdagende loop voor jeugdleden. Ook was er is echter een mogelijkheid voor niet-leden om kennis te maken met deze relatief jonge sport voor jong en oud. Er waren ook jongens en meisjes die met vader of moeder het parcours van 3 km liepen. Hoewel het weer regenachtig was heeft iedereen de run uitgelopen en na afloop in de kantine van KDO een mooie handgemaakte medaille gekegen. Survivalrun is een combinatie van hardlopen, klimmen in verticale en horizontale touwen en vele afgeleide obstakels.

In 2016 is Survivalrunvereniging Over de Balk opgericht door een aantal enthousiastelingen die al enkele jaren een trainingsgroep vormden en in de Kwakel bij o.a. Poldersport konden trainen. De groep was welkom bij multi-sportvereniging KDO en zo werd er al snel een parcours rondom de voetbalvelden van KDO aangelegd.

De hindernissen zijn allemaal door de leden zelf gebouwd en ze zijn allemaal goedgekeurd door de Survivalrunbond Nederland waar Over de Balk bij is aangesloten. De bond is aangesloten bij de NOC-NSF. Ieder jaar worden nieuwe hindernissen gebouwd, aangepast en verbeterd.

Het leuke aan deze sport is dat je zowel uithoudingsvermogen, techniek als spierkracht krijgt bij het nemen van de hindernissen. Survivalrun is toegankelijk voor iedere sportieveling van 8 jaar en ouder. Er is een kindergroep tot ongeveer 17 jaar en een trainingsgroep beginnende atleten voor mensen vanaf 18 jaar. Beide groepen trainen op woensdagavond onder begeleiding van gediplomeerde trainers. Op dinsdagavond is er een langere training voor meer ervaren atleten die ook vaak wedstrijden lopen.

Wedstrijden

De wedstrijden vinden van september t/m juni plaats in heel Nederland. Al na een paar maanden trainen kun je vaak meedoen. Tijdens een wedstrijd leg je hardlopend een parcours af met daarin hindernissen zoals het al genoemde klimmen in verticale en horizontale touwen, ook andere hindernissen zoals bijv. boogschieten, houthakken (zagen voor de jeugd) en kanovaren komen veel voor in wedstrijden.

Er zijn wedstrijden voor beginners (recreatie runs) en wedstrijden voor ervaren sporters. De uitdaging is om alle hindeernissen te volbrengen en je polsbandje te behouden. Als deelnemer zie je de mooiste plekjes van Nederland, want de wedstrijden zijn vaak in prachtige natuurgebieden. Zondag 24 maart waren we te gast bij Survivalrun Zeist en meer dan 20 leden die in diverse categorieën (van recreatief tot wedstrijd) meededen aan een run door de bossen van Zeist.