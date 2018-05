Kleine zeemeermin in Poppentheater

Amstelveen – Mijn kleine zeemeermin, een fantasierijk avontuur van theatermaakster Eva van den Bosch en harpiste Mai Flesseman, is op Moederdag, zondag 13 mei, te zien in het Amstelveens Poppentheater. Deze grappige, spannende en ontroerende muziektheatervoorstelling gaat over de kleine dappere zeemeermin Lelie, die samen met haar ‘gewone’ moeder in een huisje aan het strand woont. Op een dag wil Lelie toch wel eens weten waar ze vandaan komt. Als ze besluit de sprong te wagen en in zee te duiken, beleeft ze spannende avonturen en ontmoet ze wonderlijke figuren.

Een poppentheatervoorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar over liefde, moed, de zoektocht naar je roots en het vormen van je eigen identiteit.

‘Mijn kleine zeemeermin’ op zondag 13 mei begint om 14.30 uur. Toegangsprijs: 8,50 euro met voor alle moeders een gratis drankje. Reserveren kan via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl