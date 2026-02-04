Kleding voor patiënten zonder naasten in Ziekenhuis Amstelland

Amstelland – In Ziekenhuis Amstelland komt het soms voor dat er patiënten worden opgenomen zonder enig sociaal netwerk. Vaak gaat het om ouderen, soms om mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Deze patiënten kunnen niemand bellen voor schone kleding of producten voor de persoonlijke verzorging. Als iemand acuut moet worden geholpen, kan het ook soms nodig zijn om kleding kapot te knippen. Of de patiënt had al (bijna) geen of sterk vervuilde kleding aan bij opname. Er wordt dan creatief gezocht naar een oplossing: vaak krijgt de patiënt antislip sokken en een OK-jasje aan, of er ligt ergens nog wat kleding die andere patiënten hebben achtergelaten. Soms wordt er zelfs door verpleegkundigen van huis wat kleding meegenomen. Het zijn goede, maar tijdelijke en heel vaak niet volwaardige oplossingen.

Voor Annemieke Polling, consultatief verpleegkundige in het ziekenhuis Amstelland, was dit een doorn in het oog. Zij dacht na en overlegde met anderen. En als oplossing stelde ze voor te organiseren dat er standaard een voorraad kleding is waaruit een basis-set kan worden samengesteld. Kleding voor mannen en vrouwen, in meerdere maten. Een basis-set bestaat uit twee shirts, een trui of vest, een broek, een pyjama, schoon ondergoed en een paar sokken. Annemieke: “Met zo’n set kleding kan de patiënt ook prettig overgeplaatst kan worden naar een vervolgplek.”

Samen met Carlien van Zyl, die als inkoper van het ziekenhuis assisteerde bij de aankoop van de materialen, werden de nodige aankopen geregeld. Het project is inmiddels van start gegaan en werd gefinancierd door de Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland. Voorzitter Ben Westendorp: “Je staat er niet bij stil dat dit voorkomt, maar toch meer dan je verwacht. Ons bestuur vond dit zo’n mooi initiatief en zo knap bedacht, dat we heeft graag gezorgd hebben dat het project financieel rondkwam. We hebben er alle vertrouwen in dat hiermee een echt probleem wordt opgelost.”

Foto: Annemieke Polling en Carlien van Zyl van Ziekenhuis Amstelland (aangeleverd).

