Klassiek concert viool en piano in Flower Art Museum

Aalsmeer – Het Flower Art Museum en de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer presenteren vanaf september een reeks klassieke concerten met musici van topniveau. Vrijdag 9 september treden Merel Vercammen (viool) en Dina Ivanova (piano) op. Er zijn nog kaarten beschikbaar.

Vercammen, cum laude afgestudeerd aan het Royal College of Music in Londen, geldt als een van de bijzondere musici van haar generatie: zo kun je haar beluisteren in soloconcerten en kamermuziek, maar houdt ze zich ook bezig met improvisatie. De veelzijdige Vercammen leerde Dina Ivanova kennen op het Liszt Concours in Utrecht, waar de pianiste verschillende prijzen won. Ivanova soleerde onder meer bij het Radio Filharmonisch en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De musici traden diverse keren op in het televisieprogramma Podium Witteman en maakten ook twee albums.Vercammen en Ivanova presenteren in Aalsmeer een programma dat de grote invloed van de componisten en zussen Lili en Nadia Boulanger laat zien. Na de pauze spelen zij een Debussy sonate.

Kaarten

Het concert op vrijdag 9 september in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg (tegenover de watertoren) begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 20 euro per persoon inclusief museumentree en een kop koffie/thee bij binnenkomst. Voor FAM-vrienden, KCA-donateurs en jongeren tot en met 25 jaar gelden kortingsprijzen. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Foto: Merel Vercammen en Dina Ivanova. Foto: Marco Borggreve