Kinderraad Aalsmeer houdt eerste zitting

Aalsmeer – Woensdagmiddag 13 november is de eerste zitting van de kinderraad van dit schooljaar 2019 – 2020 gehouden in het gemeentehuis. Enigszins onwennig nog namen de jongens en meisjes plaats op het ‘pluche’ in de raadzaal. De namen van de totaal vijftien raadsleden waren keurig voor de tafel geplaatst, zodat allen wisten waar ze mochten gaan zitten.

Voor kinderburgemeester Berber was een bijzondere plek gereserveerd, zij mocht zitten op de stoel waar burgemeester Gido Oude Kotte altijd zit tijdens vergaderingen en bijeenkomsten. De kinderraad werd ingeluid door wethouder Robbert-Jan van Duijn, die onder andere jeugdzaken in zijn portefeuille heeft. Hij vertelde de jongens en meiden over de verschillende politieke partijen in Aalsmeer, hoe het er aan toe gaat tijdens vergaderingen van de gemeenteraad en de rol hierbij van het college van burgemeester en wethouders. “De gemeenteraad stelt de kaders”, zo legde hij uit, “en geeft het college opdracht om een plan volgens hun wensen uit te gaan voeren.”

Afgelopen donderdag is bijvoorbeeld begrotingsvergadering gehouden. “Hierin wordt, zeg maar, het huishoudboekje van de gemeente vastgesteld”, vervolgde de wethouder. “Het woord is dan aan de fracties en als er vragen zijn, kom ik of mijn collega-wethouders naar voren en geef antwoord via de microfoon.”

De werking van het microfoonsysteem werd nog even uitgelegd en uitgeprobeerd en daarna was het tijd om echt te gaan vergaderen, zonder wethouder en zonder pers. Dus, wat deze middag achter de raadsdeur is besloten, blijft vooralsnog een weetje tussen Julie, Maarten, Fabienne, Amber, Sterre, Lisanne, Charlotte, Mandy, Julija, Art, Nikita, Casper en kinderburgemeester Berber. Afwezig waren Jiska en Darick, maar zij zijn er volgende keer was wel bij.

Uiteraard wordt het college wel op de hoogte gesteld wat besproken is in de kinderraad en als er een belangrijke, definitieve beslissing is genomen, wordt hiervan een persbericht gemaakt, aldus de belofte van de communicatie-adviseur van de gemeente.