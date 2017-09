Kindermiddag in feesttent geslaagd

Aalsmeer – De Feestweek is in volle gang. De tentdienst was een succes, de SPIE-sportavond heel gezellig en het nostalgisch filmfestival was een middag en avond van herkenning voor velen. Woensdag 6 september werden jeugdige inwoners getrakteerd op een muzikaal uitje met de Sprookjesboom in concert en een optreden van het duo Mylene en Rosanne. De meiden hebben het naar hun zin gehad, zo laten ze in een reactie op twitter weten. De vele aanwezige kinderen ook hoor. Ze zongen en dansten mee. Aan het einde van de middag verhitte en vrolijke gezichten. Geslaagd!

‘s Avonds stond Aalsmeer Live op het programma en ook dit was een heel leuk feestje, een avond van vele bekenden zien. In de tent én op het podium. Er traden namelijk met name Aalsmeerse artiesten en bands op. Het spits werd afgebeten door de heren en dame van Never The Same, gevolgd door de band Jamento, die een groot aantal solisten (Devon, Lyn v/d Polder, Hans en Lisa Millenaar en Edith Barkley) begeleidde. Daarna was het de beurt aan de meidengroep GRLBND met de Aalsmeerse Denise Kroes en daarna gingen de spots aan voor Sasja Brouwers.

Een topavond, maar geen ‘klapper’ wat het bezoekersaantal betreft, een kleine 900 mensen. Dat zal donderdag, vrijdag en zaterdag zeker anders zijn. Donderdag is zelfs uitverkocht en dit betekent zo’n 2.000 mensen in de tent op het Praamplein! Kijk voor het programma deze dagen en meer informatie op www.feestweek.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl