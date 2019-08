Kinderburgemeester opent IKC Triade

Aalsmeer – Met trommelaars is afgelopen dinsdag 27 augustus in de ochtend het nieuwe kindcentrum Triade aan de Dreef geopend. Het was tevens de eerste schooldag voor de leerlingen van voorheen De Wegwijzer en De Hoeksteen. Vol spanning waren de jongens, meisjes en hun (groot)ouders naar het nieuwe onderkomen gekomen.

Met de trommelaars werd eerst een rondje om het gebouw gelopen en werden de drie verschillende entrees getoond. Voordat iedereen Triade van binnen mocht gaan bewonderen, vond een officieel moment plaats. Aan kinderburgemeester Berber Veldkamp de eer om de sleutel in het slot te steken en de deur te openen. Dit deed zij in bijzijn van onder andere wethouder Robbert-Jan van Duijn van onderwijs en de mascotte van Solidoe, want in Triade is ook ruimte gecreëerd voor opvang van de allerkleinsten en naschoolse opvang.

IKC Triade is echt prachtig geworden en vast en zeker dat alle kinderen en de leerkrachten het hier reuze naar hun zin zullen hebben. Rest nog het realiseren van een avontuurlijk schoolplein met diverse speeltoestellen voor de verschillende leeftijden. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt.

Terecht was er eerst gekozen om de toegangswegen naar het gebouw overzichtelijk en kindvriendelijk in te richten. Met borden, drempels, lichtjes in de weg en in grote witte letters ‘school’ op het wegdek worden automobilisten gevraagd hun snelheid aan te passen en er rekening mee te houden dat dagelijks zo’n 400 tot 500 jongens en meisjes deze routes naar en van school rijden.