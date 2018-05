Kinderboerderij zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – Boerenvreugd is op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om op de kinderboerderij beheerdiensten te draaien in het weekend. Hierbij gaat het vooral om het beheren van het winkeltje en dierverzorging. Ervaring is niet vereist, de vrijwilligers worden goed ingewerkt. Een beheersdienst bestaat uit een dagdeel in het weekend (zaterdag of zondag). Er worden altijd twee vrijwilligers ingedeeld op een dagdeel.

Ook is Boerenvreugd naar mensen die willen helpen met het op- en afbouwen van de grote activiteitentent ( 6 tot 8 keer per jaar), handige klussers en mensen die willen helpen met het verspreiden van de nieuwsbrief, etc. Er zijn heel veel leuke mogelijkheden. Boerenvreugd biedt een gezellige groep van vrijwilligers in alle leeftijden en allen zien er naar uit om nieuwe collega-vrijwilligers welkom te mogen heten.

Schaapscheerfeest

Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar vrijwilligers@boerenvreugd.nl of een vrijwilliger aanspreken tijdens een bezoek of tijdens een activiteit, bijvoorbeeld tijdens het schaapscheerfeest op woensdag 16 mei van 13.00 tot 16.00 uur op de kinderboerderij aan de Beethovenlaan in de Hornmeer.