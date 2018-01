De kinderboerderij bestaat 25 jaar!

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd bestaat 25 jaar en dit gaat gevierd worden met diverse leuke activiteiten. Het jubileumjaar wordt gestart met een midwinterfeest op zondag 4 februari. Heel veel leuke en leerzame spelletjes staan deze dag op het programma. Kinderen mogen vogelvoer maken voor de vogeltjes in de tuin, een sneeuwpop knutselen en kunnen meer te weten komen over de winterslaap en de winterrust bij dieren en over het verschil tussen bollen en knollen.

Verder zijn er leuke prijzen te winnen met snel een sneeuwpop bouwen, met wintersjoelen en met ringgooien in het winterlandschap. Er wordt een grote tent neergezet op het terrein, zodat alle activiteiten ook bij minder goed weer kunnen plaatsvinden. Het midwinterfeest is 4 februari van 11.00 tot 15.00 uur op de kinderboerderij aan de Beethovenlaan in de Hornmeer.

Noteer ook alvast de andere jubileumactiviteiten: Op maandag 2 april wordt een gezellig Paasfeest gevierd, op woensdag 16 mei gaan de schapen gescheerd worden, op zondag 27 mei staat een feestelijke voorjaarsmarkt op het programma, op zondag 8 juli wordt de verjaardag van Boerenvreugd groots gevierd en op zondag 14 oktober vinden allerlei activiteiten plaats rond het kabouterfeest.

De kinderboerderij is, met uitzondering van maandag, dagelijks te bezoeken. Er zijn schapen, geiten, ezels, kippen en onder andere konijnen en cavia’s. Bovendien heeft Boerenvreugd een grote speeltuin inclusief een zandbak. Een bezoek waard! De toegang is gratis, een bijdrage in het spaarvarken bij de ingang wordt op prijs gesteld.