Kinderboekenweek op het Kids College Wilnis

Wilnis – Afgelopen week was er een gruwelijk leuke inloopavond op het Kids College.

Het was tevens de afsluiting van de Kinderboekenweek. De hele avond stond in het teken van ‘gruwelijk eng’, dit was namelijk het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar.

De avond werd geopend met een dans, opgevoerd door een aantal kinderen uit elke groep.

Er was een optreden van de kleuters met een spannend dierenverhaal, de kinderen van groep 3 en 4 waren verkleed als prinsessen en ridders en zongen een lied, groep 5 had een mooie act als heks en de kinderen van groep 7 vertelden een verhaal achter een wit laken tegen het licht in, met mooie schaduweffecten.

Het lokaal van groep 8 was omgetoverd tot bioscoop. De kinderen hadden zelf gruwelijk leuke filmpjes gemaakt en in het lokaal van groep 6 was er een heus spookhuis gemaakt, spannend! Ook was er dit jaar weer een boekenmarkt waar veel leuke boeken werden verkocht en gekocht. Kortom, het was een gruwelijk spannende maar bovenal een leuke afsluiting van de Kinderboekenweek op het Kids College in Wilnis.