Kevin in kwartfinale Talentscouting karten

Aalsmeer – Kevin v/d Bergh (10) uit Aalsmeer heeft zich samen met 12 andere karttalenten tussen de 8 en 10 jaar gekwalificeerd voor de kwartfinale van de Formido Talentscouting. In de maanden juli en augustus konden ambitieuze karters een tijd neerzetten bij Kartcentrum Lelystad. De overall snelste plus de snelsten per provincie wonnen een plek in het vervolgtraject.

De jonge karters krijgen aanstaande zaterdag 9 september hun eerste trainingsdag op het circuit in Lelystad, waarna op zondag 24 september de kwartfinale plaatsvindt tijdens de Formido Kidskartcup. Na de kwartfinale gaan 8 talenten door naar de volgende trainingsdag op 18 november waar ze karttraining, mediatraining én presentatietraining krijgen. In aanloop naar de halve finale op 23 december moeten ze zich ook bewijzen tijdens signeersessies en interviews.

In de grote finale op zaterdag 13 januari tijdens de Kartbeurs van Nederland, wordt bekend wie zich hét nieuwe karttalent van Nederland mag noemen. Meer informatie: www.kartcentrumlelystad.nl/formido-talentscouting