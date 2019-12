Kerstsynchroon: Leukste toernooi van het jaar

Aalsmeer – Maandag 16 december stroomde de Proosdijhal vol met feestelijk uitgedoste trampolinespringers. Kerstmannen en –vrouwen, elfjes, een sneeuwpop en zelfs een echte kerstboom… de springers van SV Omnia 2000 hadden er zin in!

Het kerstsynchroontoernooi is een jaarlijkse traditie en het lijkt wel of het elk jaar een net iets groter feestje wordt. Niet alleen de kleding maakt het een bijzondere avond, ook de manier waarop de duo’s worden samengesteld. Bij een ‘normale’ wedstrijd zijn de synchroonspringers ongeveer even oud en springen zij op hetzelfde niveau. Bij het kerstsynchroontoernooi doet Omnia dat net even anders. Oud en jong, groot en klein, gevorderd of beginner, de meest verrassende duo’s beklimmen tegelijk de trampoline. En dan is het dus nog net even lastiger om precies tegelijk dezelfde bewegingen te maken.

Dit jaar werd het toernooi gewonnen door Hannah Serné en Amber Rademaker. Zij mogen een jaar lang van de enorme wisselbeker genieten. Tweede werden Finn-Julien Falk en Benthe Bartels. Dominique Vensterbohm en Stelle van Leeuwen behaalden de derde prijs.

SV Omnia 2000 Trampoline kijkt terug op een mooi jaar en wil dan ook graag alle springers, trainers, supporters, juryleden en sponsors hiervoor bedanken.