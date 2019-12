Kerstmarkt Lions Ophelia in Historische Tuin

Aalsmeer – De overdekte kerstmarkt van de dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia op 13 en 14 december in de Historische Tuin heeft dit jaar een extra feestelijk tintje en wel vanwege haar eerste lustrum! Net als vorig jaar is de kerstmarkt niet alleen op zaterdag, maar ook al op vrijdagavond geopend. In de vele kramen in de Historisch Tuin en de boerderij zullen onder andere kerstartikelen, keramiek, sieraden, lifestyle artikelen en andere bijzondere kerstcadeautjes te vinden zijn. Ook kunnen bezoekers genieten van zelfgebakken taarten en van winterse hapjes en drankjes die bijdragen aan de kerstsfeer.

De getalenteerde zanger en gitarist Jasper Schouten en twee koren verlenen hun medewerking: Jasper zal vrijdagavond om 18.30 en 19.30 uur optreden, op zaterdag zingen om 12.00 uur de Kudelkwetters en om 15.00 uur Lyda’s Ladies.

Ook dit jaar zijn er weer prachtige kerstbomen te koop! Coos Buis zal maar liefst drie keer zijn glansrol als veilingmeester vervullen: op vrijdagavond om 19.00 uur en op zaterdag om 13.00 en 16.00 uur. Tevens is er weer een loterij met prachtige prijzen.

De toegang tot de Kerstmarkt is via het Praamplein en via de Uiterweg.De opbrengst van de kerstmarkt komt dit jaar geheel ten goede aan Stichting Historische Tuin. De kerstmarkt is geopend op vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.