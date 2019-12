Kerstklaverjassen en b(lingo) bij RKDES

Kudelstaart – Bij RKDES wordt met de kerst weer groots uitgepakt! Op vrijdag 13 december organiseert de Kudelstaartse voetbalvereniging kerstklaverjassen. In koppels van twee wordt geklaverjast (Amsterdams) om mooie prijzen. Kosten van deelname bedragen 5 euro per koppel. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en opgeven kan via de website: www.rkdes.nl.

Kan je niet klaverjassen? Kom dan op zaterdag 14 december naar de b(l)ingo, want bingoën kan iedereen! Voor het derde jaar staat dit heerlijke avondje vol prijzen en gezelligheid alweer op de agenda. Kaarten kunnen in de voorverkoop voor 12,50 euro (voor een boekje van 5 rondes) worden gekocht bij Gall & Gall Kudelstaart. Op de avond zelf zijn de boekjes 15 euro (als er nog plaats is, want vol is vol. Aanvang van de b(l)ingo is ook 20.00 uur. Dus voor ieder wat wils bij RKDES aan de Wim Kandreef.