Kerstbomen in brand gestoken

Aalsmeer – Zondag 8 januari omstreeks kwart over negen in de avond is de Aalsmeerse brandweer gealarmeerd voor een kleine brand onder de overkapping van Lidl supermarkt aan de Stationsweg in het Centrum. Onverlaten hadden drie kerstbomen in de brand gestoken. Een van de kerstbomen is volledig in vlammen opgegaan. Een ander half, de derde was te nat. Jongeren, die het vuur zagen, hebben direct de brandweer gebeld. Echter, bij aankomst was de brand uit. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en de kerstbomen onder de overkapping weggehaald.

Er is op de parkeerplaats, vlakbij de kerstbomen een fles wasbenzine aangetroffen. Er wordt nader onderzoek gedaan door de politie. Getuigen worden gevraagd zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Door is brand zijn enkele verlichtingsarmaturen gesmolten. Ook liep het plafond roetschade op. Ten tijde van de brand was de supermarkt al dicht, deze sluit om 19.00 uur op zondag.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen