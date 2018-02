Amstelland – Het is bekend dat een verstandig leefpatroon veel ouderdomsklachten kunnen voorkomen. Maar wat zijn de nieuwste inzichten over een verstandig leefpatroon? Welke nieuwe medische inzichten kunnen helpen gezonder en ook langer te leven? Journalist Hanny Roskamp zocht het uit en schreef er een boek over. Op zondag 25 februari is zij te gast in het Kenniscafé in de Bibliotheek Stadsplein, Amstelveen.

In het boek ‘Check je houdbaarheid’ behandelen de auteurs Hanny Roskamp en Pim Christiaans 31 onderdelen van de gezondheid, van bloeddruk tot hormonen en van genen tot geheugen. Per onderdeel komen de beste (zelf)testen en de laatste anti-aging adviezen aan bod.

De hoeveelheid medische kennis over het positief beïnvloedden van gezondheid groeit de laatste jaren explosief. Het verdubbelt zich om de 2 jaar! Maar die kennis heeft gemiddeld 15 jaar nodig om door te dringen tot het grote publiek. Hanny Roskamp stelt zich ten doel dit te versnellen. Zij dook met journalist Pim Christiaans in wetenschappelijke archieven en interviewde tientallen topwetenschappers opzoek naar onderzoeken waarvan menigeen weet dat ze goed zijn, maar die nog niet worden toegepast.

Hanny Roskamp is freelance journalist met een achtergrond als chemicus voor Nederlandse tijdschriften als Santé, Happinez, Plus Magazine en Fit met Voeding.

Het Kenniscafé ‘Check je houdbaarheid’ is zondag 25 februari van 11.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek op het Stadsplein, Amstelveen.

Kosten: €5 (leden) | €10 (niet-leden). Lid worden van de bibliotheek kan sinds 2018 per maand (Maandje Bieb) en kost €3,90.