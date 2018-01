Kennis maken met de Middelpolder

Amstelveen – Wil je knorrende en fluitende eenden zien, kom dan zondag 14 januari naar de Middelpolder. Overwinteren in Nederland is populair onder smienten en de Middelpolder is één van de plekken waar het aangenaam toeven is voor dit talrijke maar kleine eendje.

Er is geen polder in Amstelveen die zo afwisselend is als de Middelpolder. Van de Kalfjeslaan tot aan de Ouderkerkerlaan kom je langs rietkragen, grote stukken onverveende polder en het oude Bankrasmeer. Kijk je omhoog, dan zie je groepen Sijsjes, Putters en Vinken (en wie weet een heuse Grote barmsijs), die zich tegoed doen aan de zaadjes in de elzenkatjes en dat alles geflankeerd door de Amstel.

Kortom, een magische plek waar geschiedenis en natuur samenkomen. De gidsen van het IVN nemen belangstellenden graag mee en laten deze bijzondere polder zien. Zondag 14 januari om 10.00 uur verzamelen op de Jeanne d’Arclaan 8 (schooltuinen) in Amstelveen. Na afloop kan kennis gemaakt worden met andere IVN-ers tijdens een nieuwjaars-bijeenkomst. De rondleiding is gratis en parkeren in de buurt – ook gratis – is geen probleem. Aanmelden is niet nodig. Toch nog met vragen? Bel dan 06-25083910 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/amstelveen