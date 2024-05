KDO G2 voorjaarskampioen 2024

De Kwakel – Zaterdag 18 mei speelde KDO G2 de laatste wedstrijd van het seizoen. Onbereikbaar voor nummer 2 in de competitie was de laatste wedstrijd thuis tegen Zuid Oost United. Het warme weer had zeker invloed op het spel want de brilstand 0-0 bleef heel lang op het scorebord staan. Er werd uiteindelijk toch gescoord in de eerste helft door Bart. Een slimme pass van Zemm bracht hem vrij voor de keeper en deze kans werd niet gemist 1-0. De marge werd vergroot door Masin die slalomde door de verdediging en schoot keihard de bal via de lat in het doel 2-0. Na rust waren er veel kansen maar die werden niet goed uitgespeeld waardoor de keeper van Zuid Oost United alle ballen makkelijk kon verwerken. In de laatste minuten van de wedstrijd was het ‘de man of the match’ Damian die keihard uithaalde en de eindstand bepaalde op 3-0. Ook Hannibal kreeg nog een publiekswissel waarna het feest kon beginnen.

Bloemen en medailles

Voor de teamfoto werden de medailles omgehangen. Bloemen, gesponsord door Duo Plants (dank daarvoor), werden uitgereikt en alles werd op de digitale foto vastgelegd. De tegenstander Zuid Oost United vormde nog een erehaag bij het verlaten van het veld. Als afsluiting werd het team getrakteerd op een patatje en een drankje in de kantine. Gefeliciteerd dame en heren namens trainers en coaches van KDO.

Foto aangeleverd.