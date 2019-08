KCA Kunstroute voegt nieuwe toplocatie toe

Aalsmeer – In aanloop naar de KCA Kunstroute – zaterdag 21 en zondag 22 september – besteedt de Nieuwe Meerbode wekelijks aandacht aan een bijzondere locatie en de deelnemende kunstenaars. Deze week: Ineke Loogman (de gastvrije locatiehouder), Miranda Draijer (keramiste) en Lonny van Rijn (keramiste) op locarie 2: Uiterweg 180.

Op de Uiterweg – de bakermat van de KCA Kunstroute – staat het prachtige huis van Ineke Loogman en haar partner Anton van der Hoorn. Al jaren genieten zij – naar eigen zeggen – van het enthousiasme dat de Kunstroute teweeg brengt. “Dit jaar voor ons een reden om onze locatie beschikbaar te stellen en wij hebben twee fantastische kunstenaars uitgenodigd.” Dat zijn de keramistes Miranda Draijer en Lonny van Rijn. Het duo heeft elkaar een kleine drie jaar geleden leren kennen en werken vanaf die tijd samen in het atelier van Lonny in Burgerveen. Samen exposeren deden zij niet veel eerder, maar dat zal zeker in de toekomst vaker gaan gebeuren. De aanbiedingen die zij krijgen liegen er niet om.

Miranda Draijer

Miranda heeft altijd geschilderd, ontdekte drie jaar geleden de klei en tot op de dag van vandaag blijft dit een heerlijke ontdekkingstocht. “Het is een geweldige ervaring. Voor mij is het bijzonder dat door de klei het gevoel voor het schilderen is terug gekomen.” Volgens vriendin, collega en ateliergenoot Lonny is dit terug te zien in de beelden. “Miranda schildert met klei.” Met een spatel wordt de kleding op zwierige wijze om het lijf gedrapeerd. Het grootste compliment dat zij kan krijgen is dat mensen zichzelf in haar beelden herkennen. Het zijn haar gemoedstoestanden die zij weergeeft; van timide – zoals eerder – tot de bevrijding van nu. “Het zijn romantische vrouwen met opgeheven hoofden geworden”, lacht zij blij.

Lonny van Rijn

Lonny leeft met een wereld om haar heen, waar architectuur een bron van inspiratie is. “Mijn beelden zijn – in tegenstelling tot die van Miranda – abstracter. Zij hebben een heel ander lijnenspel. Ik zie het zelf als architectaturale beelden. Waarmee ik mijn twee passies: architectuur en het ontwerpen van kleding tot een geheel smeed.” De vrouwen hebben geen gelaatsuitdrukking, de torsen worden ruw gehouden en de kleding – ruim vallende jasjes met fraaie kragen – zijn glad en in verschillende kleuren geglazuurd. De zwierige hoeden op het hoofd zorgen voor een sterke uitstraling. Juist de combinatie van onaanraakbaar en aanraakbaar maakt het werk tot een spannend geheel.

Dat beide keramistes in één ruimte werken, staat op geen enkele manier hun eigen creativiteit in de weg. “Als wij aan het werk zijn vertoeven wij ieder onze eigen wereld waaruit de meest verrassende resultaten komen.”

Mee doen aan de KCA Kustroute is op zich al een feest vanwege de sfeer en de aandacht. Maar mee kunnen doen op zo een bijzondere locatie is helemaal fantastisch. “Wij worden daardoor nog meer uitgedaagd om een geweldige presentatie te geven”, aldus Miranda en Loont. Nu is dat hen wel toevertrouwd gezien hun ervaring in styling en etaleren. Beide Kunstroute-dagen zijn bezoekers van harte welkom van 12.00 uur tot 17.00 uur.



Janna van Zon