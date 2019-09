Karttalent Max Sadurski maakt indruk in Le Mans

Kudelstaart – Hij is pas acht jaar, terwijl zijn concurrenten soms wel twee of drie jaar ouder zijn! Maar Max Sadurski maakte veel indruk tijdens de Rotax Max Internationale Trophy op het kartcircuit van Le Mans. Het aanstormende racetalent uit Kudelstaart reed zich knap in de top tien tijdens de grand finale op het International kartcircuit Alain Prost. De beste karters vanuit de hele wereld kwamen naar de kartbaan dat pal naast het legendarische circuit van de 24U van Le Mans ligt.

Het was een drukke week voor Max Sadurski, die na het NK in Berghem gelijk doorreisde naar Frankrijk voor de grote internationale kartrace op het Alain Prost circuit. Maandag werd de tent van het Bouvin Power team opgebouwd en werd de kart schoongemaakt, dinsdag stond de raffle (loting) van de motoren op het schema en stapte de Noord-Hollander in de kart voor tweemaal een vrije training en woensdag stonden er nog enkele trainingen op het programma.

“Mooi circuit”

Max genoot met volle teugen op het Franse circuit. “Echt een mooi circuit vind ik het. Vooral de bocht achterin is een mooie bocht. En je hebt vanaf de grote tribune echt goed uitzicht op de baan. Het publiek kan de race ook goed volgen vanaf die tribune, dat maakt het extra mooi.” De tijden die het jonge karttalent tijdens de trainingen reed vielen niet tegen, de snelheid van de kart was duidelijk goed en toch viel de kwalificatie op donderdag een beetje tegen: slechts een 17de plek.

Na de heats op donderdag en vrijdag wist Max nog twee plekjes op te schuiven naar een 15de plaats en dat was meteen ook zijn startplaats in de prefinale. Daarin liet hij andermaal zien over enorm racetalent te beschikken, want hij werkte zich op van plek 15 naar plek 4. Hij zat duidelijk weer in de racemodus. “De prefinale ging echt goed”, vertelde een trotse Max na de raceweek in Frankrijk. “Ik had een vliegende start en heb veel rijders ingehaald tijdens de race.” Even lag hij zelfs derde, maar vlak voor de finish verloor hij nog een plekje om daarmee als vierde te eindigen.

In de finale mocht hij van buiten starten vanaf P4. De race werd echter drie keer stilgelegd vanwege een valse start. Max liet zich daar niet door afleiden en begon de race goed. “Ik lag in de top vijf, maar toen kreeg ik een beuk van een concurrent en ik kwam half naast de baan. Dat kostte me twaalf plekken en dus lag ik opeens 16de.” Maar Max zou Max niet zijn als hij zich niet vastbeet in zijn stuur en zich terug de top tien in knokte. Zo kon hij zijn eerste grote internationale race afsluiten met een zeer verdienstelijke achtste plek. “Ik finishte als negende, maar won nog een plekje omdat de rijder voor mij een klikbumper had. Die kreeg daardoor een tijdstraf en zo werd ik achtste.”

Karttalent Max in actie.

Kartvakantie

Sadurski had genoten van de week. Ook naast de baan. “Het was ongelooflijk warm en dus hielden we af en toe watergevechten. Het was net een soort kartvakantie met het team van Bouvin. En op vrijdag was er nog een rijdersparade met 300 rijders uit Europa, Azië, Amerika en Brazilië. Ik mocht de Nederlandse vlag dragen, daar was ik erg trots op.” Bijna had Max ook nog een Can-Am gewonnen, een motor met drie wielen die verloot werd onder de 300 deelnemers. “Ze riepen mijn naam om, maar ik was helaas al naar het hotel omdat ik een beetje moe was van de lange dagen het hele weekend. Nu won iemand anders die mega prijs. Dat vond ik best jammer.” Lang treuren om de misgelopen Can-Am doet de karter uit Kudelstaart niet. Het vizier is alweer gericht op de volgende race. “Dan proberen we eerste te worden van het Belgisch Kampioenschap. Als ik nog één race win, kan ik kampioen van België worden. En dat als Nederlander.”