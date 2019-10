Kaarten voor Sint en Pieten Bingo uitverkocht!

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 1 oktober was de eerste en gelijk laatste voorverkoopavond voor de Sint en Pieten Bingo op zaterdag 23 november. Al voor acht uur stonden gegadigden te wachten bij de Zotte Wilg om maar vooral kaarten te bemachtigen.

Drukte bij voorverkoop in De Zotte Wilg.

Bingo spelen is natuurlijk leuk, maar iedereen, die al meerdere keren is geweest, weet dat het vooral gaat om de sfeer en de hilarische momenten. De vrijwilligers van de Stichting Sinterklaas in Aalsmeer weten er tot nu toe iedere keer weer een spektakel van te maken en de verwachting voor deze editie is weer hoog, zo blijkt.

‘Toneelspel’ bij voorverkoop.

Na ruim een uur mochten de Sinterklazen al het ‘gewraakte’ bord tonen: ‘Alle kaarten uitverkocht’. Degenen die kaarten hebben weten te ‘scoren’ gingen blij naar huis. “Yes, op het nippertje nog kaartjes”, aldus een gelukkige inwoner. Van de voorverkoop was overigens ook al een ‘toneelspel’ gemaakt. “Het was nu al leuk”, aldus een bezoeker.

Helaas, maar ook top: Uitverkocht!

De organisatie van de Stichting Sinterklaas in Aalsmeer is tevreden. “Dank jullie wel voor de massale opkomst én de gezelligheid. Nog 53 dagen!”

Blij met de tickets voor de Sint en Pieten Bingo.

Op zaterdag 23 november gaan bijna 700 inwoners dus naar de Sint en Pieten Bingo in dit jaar Studio 5 van Studio’s Aalsmeer in het Centrum. Eerst echter worden de jongste inwoners getrakteerd door de Stichting Sinterklaas in Aalsmeer. Ook alvast noteren: Op zaterdag 16 november is de intocht en brengt Sinterklaas met veel Pieten een bezoek aan Aalsmeer!

Foto’s: www.kicksfotos.nl