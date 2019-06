Junior Pramenrace start zaterdag om 10.00 uur!

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 29 juni wordt alweer voor de vijftiende keer de Junior Pramenrace gehouden. Thema is dit jaar Carnaval en natuurlijk is aan alle deelnemers gevraagd om feestelijk uitgedost aan de start te verschijnen. Over de starttijd is belangrijk nieuws te melden. Het wordt zaterdag namelijk volgens de weersvoorspellingen bijzonder heet. Liefst 30 graden, zo wordt gezegd. Om met deze hoge temperatuur een feestje te gaan vieren op het warmste uur van de dag (13.00 uur), acht het SPIE comité onverantwoordelijk. Daarom is woensdag in overleg met de gemeente en de politie besloten de Junior Pramenrace zaterdag in de ochtend te houden. De start is nu om 10.00 uur bij het Stokkeland, achter het gemeentehuis. Zet de tam-tam in werking en geef dit door, zodat het toch een gezellige drukte kan worden bij de start. Kom gezellig kijken en de teams aanmoedigen!

Zoals in de Junior Praambode geschreven staat worden alle deelnemers aangeraden om luchtige verkleedkleren te dragen, veel water en ander drinken mee te nemen, meerdere keren in te smeren met zonnebrandcrème en een petje of hoedje op het hoofd is geen overbodige luxe.

Geheime opdracht, ei, kadetje en een schaar

En nog even ter herinnering voor alle teams. Niet vergeten: Om vrijdag 28 juni tussen 18.00 en 19.00 uur te luisteren naar ‘Let’s Go’ op Radio Aalsmeer. Hier wordt namelijk de laatste opdracht bekend gemaakt. Vergeet ook niet een carnavalsnaam voor de gemeente Aalsmeer te bedenken (inleveren bij post ‘De Zotte Wilg’), per persoon één ei mee te nemen, evenals een kadetje, bolletje of puntje en een zak Marsh Mellows (voor speciale opdrachten). Verder voor het knutselen een schaar aan boord leggen en onthouden en doorgeven aan kijkers: Op het Stokkeland wordt dit jaar geen drinken verkocht!

Dierentehuis Amstelveen

Het goede doel is dit jaar Dierentehuis Amstelveen. De deelnemers moeten iets inleveren voor de honden en/of katten in dit tehuis. Ze mogen ook nog iets te spelen voor de dieren kopen of maken. Ook hiervan vind je voorbeelden op de website (www.juniorpramenrace.nl) en Facebookpagina (SPIE).