Juf Yolanda viert jubileum op De Brug

Nadat De Brug in april haar 100 jarig bestaan vierde heeft nu ook juf Yolanda van der Steen iets te vieren. De intern begeleider van de school zit op 1 augustus a.s. namelijk 40 jaar in het onderwijs en die 40 jaar heeft ze ook nog eens volgemaakt bij dezelfde werkgever. Dat juf Yolanda een doorgewinterde onderwijs professional is kunnen we wel stellen. In de afgelopen 40 jaar heeft ze niet stil gezeten, en iedereen die haar kent zal beamen dat ze nog steeds erg leergierig en enthousiast is. Juf Yolanda blijft zichzelf uitdagen.

Omdat het jubileum van juf Yolanda midden in dezomervakantie valt moesten de leerlingen en het team van De Brug een andere datum zoeken om haar feestje te vieren. Het viel soms ook niet mee om dit geheim te houden, want als juf Yolanda zomaar de klas in liep moesten de klassen even improviseren.

Op maandag 17 juli werd ze uiteindelijk verrast met een rondje langs de klassen waarin de kinderen haar een cadeau gaven. Een zelfgemaakt boek met een boekenbon, een heus theater met een theaterbon en een lekker bordje eten met een dinerbon, zo werd ze in iedere groep verrast. Het is in ieder geval zeker dat juf Yolanda de komende tijd nog wel even kan nagenieten van haar jubileum!