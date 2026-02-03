Jeugdvoetbaldagen bij KDO in voorjaarsvakantie

De Kwakel – Speciaal voor kinderen die als een profvoetballer willen trainen, is dit de kans. Donderdag 26 februari en vrijdag 27 februari, tijdens de voorjaarsvakantie, zullen op het complex van KDO in De Kwakel de jeugdvoetbaldagen plaatsvinden. De organisatie is in handen van de staf van jeugdvoetbalopleiding.

Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hieraan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom. Een woordvoerder van KDO laat weten: “Je hoeft geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich aanmelden. De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door deskundige trainers. Men krijgt alle basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de balvaardigheid en het zelfvertrouwen toenemen.”

Wiel Coerver-methode

Het moderne voetbal eist een dynamische balvaardigheid en deze zal de jeugd verwerven, nadat ze de bewegingen met de bal technisch goed beheersen. Door gevarieerde oefenvormen volgens de Wiel Coerver-methode en ontelbare snelle acties te hebben gemaakt, zal de speler zijn handelingssnelheid sterk ontwikkelen. Het aan- en meenemen van de bal en het verkrijgen van een prima traptechniek gaat hierdoor veel gemakkelijker, omdat het totale balgevoel enorm vooruit gaat. Dit gebeurt door veelzijdige techniektraining. Dankzij een individuele techniekverbetering is het mogelijk het collectieve spel op een veel hoger niveau te brengen. Spelers worden zelfbewuster en eisen meer en meer de bal op.

Profvoetballertjes-in-spé kunnen zich inschrijven voor de jeugdvoetbaldagen door te gaan naar: www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen.

Jeugdvoetbaldagen bij KDO. Foto: aangeleverd.