Jeugdsportpas blok 2 van start

Aalsmeer – In de maanden februari en maart kunnen kinderen van het basisonderwijs weer kennis maken met een aantal sporten, want dan organiseert Team Sportservice Aalsmeer het tweede blok van de Jeugdsportpas Aalsmeer.

Freerunnen en judo

De sporten dit blok zijn onder andere freerunnen, voetbal bij FC Aalsmeer, judo, volleybal, ritmische gymnastiek, twirlen, verschillende dansvormen en trampoline springen, allen sv Omnia 2000). Inschrijven kan via de website: www.teamsportservice.nl/aalsmeer. Inschrijven voor de sporten kan tot en met zondag 11 februari, de sporten beginnen volgende week.

Sportkeuze

De Jeugdsportpas is een sportstimuleringsproject om kinderen van het basisschool te helpen bij het maken van de juiste sportkeuze. Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 (en soms ook groep 1 en 2) kunnen zich inschrijven voor vier kennismakingslessen voor verschillende sporten bij lokale verenigingen. Op deze manier maken ze kennis met de sport en proeven de sfeer binnen de vereniging. Kosten zijn 5 euro per sport. Voor informatie kan contact opgenomen worden met Tom Schutte van Sportservice Haarlemmermeer: via 06-39790182 en tschutte@teamsportservice.nl.