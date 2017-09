Jeugdschaatsen bij de Blauwe Beugel

Rijsenhout – Terwijl de meeste van ons allen nog in korte broek lopen, en genieten van het mooie warme nazomerweer , zijn de leden van IJsclub de Blauwe Beugel uit Rijsenhout weer volop in training voor het winterseizoen. Dit jaar is er wederom voor gekozen om de veldtraining in een andere vorm te geven als voorheen. Op maandagavond trainen de senioren en de jeugd op het ijsclubterrein aan het Konnetlaantje, nadat ze dit jaren gedaan hebben in het Haarlemmermeerse Bos. Ook wekelijks een wisselende trainer welke in bootcamp vormen de leden klaarstomen voor het ijs. Aan de reacties van de leden is te merken dat deze trainingsvorm aanslaat.

Op donderdag is er een fietstraining vanaf het clubgebouw, en wordt er getraind op duur en intervaltranig. Het weekend van 14, 15, 16 en 17 september staat het jaarlijkse trainingsweekend voor de deur, met op Donderdagavond de tijdrit over 8 kilometer, Vrijdagavond de jaarvergadering, Zaterdagmorgen een baanwielrenclinic in Alkmaar . En ’s avonds is er een Bbq voor de leden en vrijwilligers. Het weekend word afgesloten op Zondag met een duintraining nabij Langervelderslag.

En dan is het nog maar 2 weken voordat de Kennermerijsbaan in Haarlem opengaat. Waar er wekelijks tot eind maart getraind word, onder gediplomeerde begeleiding.

Maar ook op zaterdagmorgen zijn er allerlei activiteiten op de Kennermerijsbaan. Vanaf 7 oktober om 8.20 geeft een koppel gemotiveerde trainers schaatslessen aan kinderen van 6 t/m 13 jaar. Op hun eigen niveau en spelenderwijs word in twintig lessen de jeugd het schaatsen bijgebracht, met rond de kerst een heus wedstrijdje en in maart als afsluiting een Elfdorpentocht.

Er is nog voldoende ruimte om je aan te melden, je kunt kiezen uit 10 lessen, of de gehele 20 lessen. Dus doe dit een op tijd en schroom niet, wie is er vroeger niet op de sloot achter een stoel begonnen! Opgeven kan bij www.ijsclubdeblauwebeugel.nl-jeugdschaatsen.

Dit jaar is er ook weer speciaal aandacht voor de veiligheid van de jeugdschaatsertjes. Ijsclub de Blauwe Beugel heeft een groot aantal helmen aangeschaft welke u tegen een borg kunt huren , of natuurlijk ook gewoon kunt kopen, dit is mede mogelijk gemaakt door de sponsor-club van 50 welke hier hun financiële bijdrage aan gegeven hebben.

Zo ziet u maar, ook in de zomer is IJsclub de Blauwe Beugel zeer actief met de voorbereidingen voor het winterseizoen. Voor meer informatie kun u gaan naar www.ijsclubdeblauwebeugel.nl