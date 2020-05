Jeugd maakt kennis met tennis

Mijdrecht – Afgelopen weekend was het Tennis Introductie Weekend. De tennisverenigingen TVM en De Ronde Vener boden kinderen en jongeren de mogelijkheid om kennis te maken met tennis. Maar liefst 33 inwoners in de leeftijd van 5-17 jaar, kregen drie dagen lang, elke dag één uur les op de zonovergoten tennisparken van T.V. De Ronde Vener en T.V. Mijdrecht. De training werd gegeven in kleine groepjes, met inachtneming van de Corona richtlijnen. De erkende tennistrainers van CTO speelden met de verschillende oefenvormen goed in op de leeftijdsverschillen.

Wethouder Rein Kroon, zelf actief tennisspeler, kwam zaterdagochtend even kijken. “Het is geweldig om te zien dat de tennisverenigingen in Mijdrecht als eerste in staat zijn, om niet-leden te laten sporten. Sporten is gezond en gezellig en daarom belangrijk dat je dit jezelf, zo snel mogelijk eigen maakt. Het is fantastisch om te zien, dat de kinderen zoveel plezier hebben. Je ziet ze genieten om samen met elkaar te sporten.”

Overige inwoners niet getreurd. Voor kinderen, jongeren en volwassenen die de tennissport willen ontdekken, komt er een mooi aanbod, namelijk: een lidmaatschap van 3 maanden, inclusief 6 tennislessen voor €49. Meer informatie vind je op www.tvdrv.nl.