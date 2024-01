Prijzen voor Olaf en Sanne bij ergometerwedstrijden

Uithoorn – Afgelopen zaterdag, 27 januari organiseerde de Roeivereniging De Doorslag in Nieuwegein ergometerwedstrijden voor de jeugd. Ergometers zijn roeimachines met een scherm waarop je kan zien hoe hard je roeit en welke afstand je onder andere hebt geroeid. Er waren 60 jeugdleden van negen verschillende Nederlandse roeiverenigingen naar Nieuwegein gekomen.

Er worden jaarlijks drie keer per jaar jeugd ergometerwedstrijden georganiseerd bij drie verschillende verenigingen in Nederland. De eerste wedstrijd is in Den Haag en de tweede in Uithoorn bij de Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter, en de laatste bij De Doorslag in Nieuwegein. Daar krijgen de deelnemers die aan alle drie de wedstrijden hebben meegedaan en in totaal het snelst hebben geroeid een beker uitgereikt. Voor de vereniging die het beste heeft gepresteerd is er nog een wisselbeker. Deze opzet stimuleert het trainen en met name de techniek is belangrijk en dat betaalt zich in de zomer weer uit, want dan hoeft daar minder op gelet te worden.

Er waren twee roeiers van MdR, Olaf Hogerwerf en Sanne Burggraaf. Zij behaalden in hun categorie de eerste plaats. Sanne werd een sluipmoordenares genoemd, want zij begon rustig met roeien en de tegenstanders dachten dat zij van haar geen tegenstand te duchten hadden. Maar zij ging steeds krachtiger en sneller roeien en verraste haar tegenstandsters door met groot verschil te winnen. Olaf en Sanne gingen niet alleen met een gouden medaille naar huis, maar ook nog met een beker, want tijden de drie wedstrijden hadden zij het snelst geroeid.