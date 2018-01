Jarige kinderboerderij viert midwinterfeest

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd bestaat dit jaar 25 jaar. Een jubileum waar de vrijwilligers van Stichting Kinderboerderij Aalsmeer en de medewerkers van Ons Tweede Thuis enorm trots op zijn. Dit jaar staan alle evenementen in het teken van feest. Aanstaande zondag 4 februari staat het eerste evenement gepland, het midwinterfeest. In de hooiberg zijn leuke winterspelletjes te spelen. Kinderen kunnen sneeuw-sjoelen, winter-ringgooien of sneeuwpop bouwen. Bij het sneeuwpop bouwen is een leuke prijs te winnen voor de snelste bouwers.

Sneeuwpoppen knutselen en vetbolletjes maken behoort ook tot de mogelijkheden. Voor Stichting Kinderboerderij Aalsmeer is educatie één van haar belangrijkste doelstellingen. Tijdens het midwinterfeest leren kinderen over winterslaap en winterrust bij dieren. Ook geven vrijwilligers uitleg over bolletjes en knolletjes en is er een interessant filmpje over de seizoenen te bekijken.

Winterweer en chocolademelk

Het winterweer wordt niet vergeten. Op posters is uitleg over ijzel, sneeuw, hagel en ander winterweer. Voor alle kinderen is er een bekertje warme chocolademelk. De grote (verwarmde) tent staat weer op het boerderijterrein, zodat de activiteiten onder alle weersomstandigheden door kunnen gaan. In de tent kunnen de kinderen een spelletjeskaart halen zodat zij niets hoeven te missen. Tussen 11.00 en 15.00 uur is iedereen van harte welkom om deel te nemen aan de activiteiten. Kinderboerderij Boerenvreugd is goed bereikbaar met de fiets of auto. Er is voldoende parkeergelegenheid direct naast de boerderij aan de Beethovenlaan 118.