Januari drukke maand voor de Brandweer

Aalsmeer – Januari was een zeer drukke maand voor de vrijwilligers van de Brandweer van Aalsmeer, zo laat het korps weten. De teller is op 52 uitrukken blijven staan. De storm heeft het aantal flink omhoog gebracht, maar als deze dag met omgewaaide bomen, omgevallen borden en dakpannen-‘regens’ niet meegeteld wordt, zijn de korpsleden liefst 35 keer op pad gegaan om hulp te verlenen. Soms zelfs dus wel twee maal per dag. Petje af voor deze groep vrijwilligers die zich honderd procent voor de veiligheid van alle inwoners.

Schoolbezoek

De brandweerlieden van het korps Aalsmeer hebben hart voor hun vak en vertellen er graag meer over. De maand februari begon niet met een uitruk, maar er is wel ‘gewerkt’. Een groep leerlingen van de Westplas Mavo bracht een bezoek aan de kazerne aan de Zwarteweg. De leerlingen van de Business klas moeten voor hun opleiding bedrijven bezoeken en daar een verslag van maken.

Twee enthousiaste jongeren hadden gekozen voor de Brandweer van Aalsmeer. Ze hebben genoeg stof tot schrijven gekregen. Er is uitleg gegeven over de materialen en de wagens, de veiligheid is ter sprake geweest en natuurlijk mocht de brandweerspuit ter hand genomen worden. Zou het gelukt zijn om nieuwe brandweerlieden te recruteren? Versterking van het korps is altijd wenselijk… In ieder geval hebben de leerlingen een leuke en leerzame ochtend beleefd.

Foto en bron: Brandweer Aalsmeer