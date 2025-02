Janskerk prominent in beeld

Door Peter Pos

Dat onze gemeente een aantal mooie kerken heeft is u waarschijnlijk wel bekend en dat zal aanstaande weekend ook te zien zijn in het tv-programma van ‘Petrus in het land’ van KRO-NCRV. De Protestantse Gemeente Mijdrecht heeft hierin namelijk een hoofdrol en de Janskerk vormt een prachtig decor. Er zijn de afgelopen week opnames gemaakt in Mijdrecht en deze zijn te zien op zaterdag 15 februari om 17.10 en zondag 16 februari om 8.00 uur op NPO2. Weer een mooi stukje promotie voor onze gemeente!

Petrus in het land

Wellicht kent u dit programma van de KRO-NCRV waarbij elke week een lokale kerkgemeenschap in Nederland centraal staat. In het programma ontdekken we de verhalen van bijzondere kerkgebouwen en zien we hoe kerkleden in de praktijk hun geloof handen en voeten geven. We zien inspirerende voorgangers, verstilde kerkgebouwen en hoopgevende initiatieven van kerkleden. Elke uitzending wordt afgesloten met een bijzonder lied.

Petrus in Mijdrecht!

Deze week is het de eer aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht om hun verhaal op de landelijke tv-zender te laten horen en zien! Dus Petrus in Mijdrecht kunnen we zeggen ! Om alvast te vragen wat we in de uitzending kunnen verwachten gingen we langs bij ds. Erick Versloot. Erick is werkzaam als predikant van de Protestantse Gemeente Mijdrecht. Naast dat hij uitzonderlijk mooi orgel en piano kan spelen is hij ook heel goed in het promoten van het geloof. Hij heeft al verscheidene publicaties op zijn naam staan en nu dan een mooie tv-uitzending. Met enige trots vertelt Erick ons dat er mooie opnames zijn gemaakt en de Janskerk als trotse blikvanger in beeld komt. Hij vindt het mooi om op deze wijze iets van het geloof te mogen delen op de landelijke televisie. Deze week is het de eer aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht om hun verhaal op de landelijke tv-zender te laten horen en zien! Dus Petrus in Mijdrecht kunnen we zeggen ! Om alvast te vragen wat we in de uitzending kunnen verwachten gingen we langs bij ds. Erick Versloot. Erick is werkzaam als predikant van de Protestantse Gemeente Mijdrecht. Naast dat hij uitzonderlijk mooi orgel en piano kan spelen is hij ook heel goed in het promoten van het geloof. Hij heeft al verscheidene publicaties op zijn naam staan en nu dan een mooie tv-uitzending. Met enige trots vertelt Erick ons dat er mooie opnames zijn gemaakt en de Janskerk als trotse blikvanger in beeld komt. Hij vindt het mooi om op deze wijze iets van het geloof te mogen delen op de landelijke televisie.

Persoonlijke verhalen

In het programma delen gelovigen persoonlijke verhalen en laten zij zien hoe hun geloof hen inspireert en motiveert in hun dagelijks leven. Deze verhalen zijn vaak ontroerend en krachtig. Of het nu gaat om een jongere die kracht put uit zijn/haar geloof in moeilijke tijden, of een oudere die al vele jaren actief is binnen de kerkgemeenschap. Het geeft een inkijkje hoe kerkgemeenschappen vandaag de dag nog steeds actief zijn. Het programma biedt een moment van reflectie en verbinding en het benadrukt de rol van de kerk in de moderne samenleving.

Wat is liefde?

In de uitzending zien we gemeenteleden van de protestantse kerk in Mijdrecht die een antwoord geven op de vraag; ‘Wat is liefde?”. Zij hebben daar wel een antwoord op. Zo uit Jan zijn liefde door als koster zorgzaam te zijn in het werk voor de kerk. Ria en Jenny staan met hun werk in het hospitium liefdevol mensen bij die terminaal zijn. En de eigenzinnig kunstenaar Tim heeft een grote liefde voor kunst en taal. Nadat hij getroffen werd door een oogziekte moest hij nieuwe manieren vinden om zijn passie te volgen. “Liefde wordt zichtbaar in levens van mensen”, zegt dominee Erick Versloot. En volgens hem houdt liefde zich aan wonderlijk economische regels: “Als je het deelt, wordt het meer.” Zijn persoonlijke liefde en passie voor muziek wordt ook nog even in beeld gebracht tijdens de uitzending als hij even het orgel mag laten horen.

Janskerk en De Rank

Een belangrijke rol is weggelegd voor de prachtige Janskerk. Deze is de stille getuige van eeuwenlange geschiedenis en herbergt talloze verhalen binnen hun muren. En natuurlijk is het een stukje cultureel erfgoed in onze gemeente die in beeld gebracht wordt. Ook het Open Huis De Rank komt aan bod dat sinds enkele jaren een multifunctionele rol speelt in De Ronde Venen.

Reflectie en verbinding

Het programma biedt een moment van reflectie en verbinding voor de kijkers. In een tijd waarin de samenleving vaak versnipperd en hectisch is, biedt ‘Petrus in het land’ een rustpunt waarin mensen kunnen nadenken over hun eigen geloof en eigen waarden. Tot slot geeft Erick Versloot ons nog mee dat het belangrijk is dat wij als mensen naar elkaar omzien, zowel dichtbij als ver(der) weg. Zij vormen met elkaar een actieve geloofsgemeenschap die van betekenis wil zijn voor ons dorp en waarin ruimte is voor iedereen.

Ga gewoon kijken!

Kortom ‘Petrus in het land’ is een waardevol televisieprogramma dat op meerdere niveaus inspireert. Door persoonlijke verhalen, historische architectuur en moderne initiatieven te belichten, biedt het een rijk en gevarieerd beeld van de rol van de kerk in de Nederlandse samenleving. Het programma nodigt kijkers uit om stil te staan bij hun eigen geloof en de manieren waarop gemeenschappen door het hele land worden geïnspireerd en gemotiveerd door hun geloof. En nu krijgen wij een kijkje hoe de Protestantse Gemeente in Mijdrecht dit doet. Dus of je nu gelovig bent of niet gewoon dit weekend even kijken op zaterdag 15 februari om 17.10 of zondag 16 februari 8.00 uur op NPO2. Via NPO Start is de uitzending ook op een ander tijdstip te bekijken.

Foto: aangeleverd