Jaarlijkse voetbalquiz bij FC Aalsmeer

Aalsmeer – Vrijdag 2 februari is het weer tijd voor de jaarlijkse voetbalquiz in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. De quizavond, uitdagend voor de kenners en gezellig voor iedereen, wordt gepresenteerd door Theo en Hein Leliveld.

De Nieuwveners zijn bekende uit het amateur regiovoetbal en garanderen een leuk en kostelijk vragenspel over diverse thema’s die altijd iets met voetbal te maken hebben. Uiteraard is er ook weer het rode of gele kaartspel onder leiding van Marije.

Vanaf 20.00 uur kunnen belangstellenden zich per koppel opgeven in het clubhuis van de plaatselijke voetbalvereniging of per voorkeur vooraf via joostkooy@hotmail.com. De quiz start om 20.30 uur en iedereen is van harte welkom!