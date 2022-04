IVN Lezing: ‘Samen duurzaam voedsel produceren’

Regtio – Het is toch fantastisch als ons eten in onze eigen omgeving wordt geproduceerd? En wat is er leuker dan een boerderij te hebben waar je van eet?

Dat is precies waar Herenboeren Groene Hart op uit is. Herenboeren Groene Hart is een initiatief van een groep inwoners uit het Groene Hart van Holland. Zij willen grip op ons eten, gezond eten, weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. Ze willen erop kunnen vertrouwen dat ons eten eerlijk is geproduceerd, met respect voor de boer, de dieren en de natuur. Daarom verkenden ze de mogelijkheid om in het Groene Hart te komen tot een kleinschalig gemengd boerenbedrijf, een zogenoemde “Herenboerderij”. En het lijkt ze te lukken!.

Op 10 mei vertellen ze alles over hun initiatief, wat ze gedaan hebben om tot een “Herenboerderij” te komen en over de eerste “Herenboerderij” die inmiddels bij Leimuiden gerealiseerd is.

En hoe ze werken aan een tweede, derde, en vierde “Herenboerderij” in de buurt, naar gelang er vraag blijkt te zijn in onze regio.

Locatie: NME centrum, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis

Datum: Dinsdag 10 mei 2020 van 20.00 tot max 22.00 uur, zaal open om 19.45

Informatie: Tinok van Hattum, 0297534562

Vrijwillige bijdrage: Euro 2,50,-

Aanmelden verplicht: Op de website van IVN www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn