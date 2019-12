Isa met 4 x goud grote ster van NK Twirlen

Aalsmeer – Maanden werd er al voor getraind en hoe dichterbij het kwam, hoe spannender het werd. Maar wat is SV Omnia trots op de twirlsters die zich hebben geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen in Almere.

Afgelopen zaterdag en zondag was het dan eindelijk zover. Voor de meiden van het small team ging de wekker al erg vroeg. Theresa, Danique, Merel, Kirsten, Lotte, Isa, Fien en Else werden al om 8 uur in de sporthal verwacht. Maar vroeg je bed uit is niet erg, als je ergens heel veel zin in hebt. De meiden stonden als een echt team op de vloer en gaven een mooi show weg. Het publiek heeft genoten en het leverde een mooie vierde plek op. Iets later op de dag mocht ook het ensemble van SV Omnia de vloer op. Rianne, Mayke en Rachel hadden zich geplaatst voor het NK. Helaas was Rachel geblesseerd, invaller Demi heeft binnen mum van tijd de routine geleerd, wat ontzettend knap is. En niet zonder resultaat, want de drie meiden gingen met het goud naar huis.

Ook zondag begon de dag weer vroeg. Isa kwam op maar liefst vier onderdelen uit, namelijk 1 baton, 2 baton, X-strut en dance twirl. Als je meerdere onderdelen beheerst, dan ben je allround. Als je overal de beste in bent, dan ben je gewoon een topper! Isa ging met vier gouden medailles naar huis. Rianne en Mayke kwamen allebei uit op het onderdeel 1 baton, zij behaalden in een sterk deelnemersveld de negende en zesde plek. Demi kwam uit op het onderdeel X-strut, ze liet zien hoe lenig ze is. Helaas was het net niet genoeg voor een podiumplek, maar werd ze vierde. Ook Else mocht nog de vloer op. Met een no-drop optreden sloot ze de dag af, en behaalde daarmee een vierde plek.

Trainsters Maaike, Valerie en Eveline kijken met een goed gevoel terug op dit succesvolle weekend. Ze zijn trots op alle meiden en kijken er naar uit om ook komend jaar weer hard te gaan trainen voor nieuwe successen.