Veel interesse voor ontwerp Kasteleinweg

Aalsmeer – Ruim 150 ondernemers en inwoners uit Aalsmeer en omgeving bezochten maandag 11 september de inloopbijeenkomsten over de plannen van het project HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid in het gemeentehuis. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Provincie Noord-Holland samen met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn, Stadregio Amsterdam. Ook projectwethouder Jop Kluis en wethouder verkeer Robbert-Jan van Duijn waren bij deze bijeenkomst aanwezig.

De provincie presenteerde, samen met haar partners, de ontwerptekeningen van de nieuwe (snelle) busverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg met onder andere zes rotondes. Naast de tekeningen konden de bezoekers ook 3D-visualisaties van het project en een animatie over de nieuwe verkeerssituatie in Aalsmeer bekijken. Dit gaf belangstellenden een goed beeld van de toekomstige situatie, iets dat zeer gewaardeerd werd.

De impressies en de animatie zijn binnenkort te bekijken op de website en social media van de gemeente Aalsmeer en via www.hovasz.nl. Iedereen die geïnteresseerd is in het project en graag op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen kan zich aanmelden op www.hovasz.nl voor de digitale nieuwsbrief.

Donderdag een uitgebreider verhaal in de ‘papieren’ Meerbode.