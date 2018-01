Inschrijving open voor PK Sport Bosdijkloop

Vinkeveen – Op de Kerklaan in Vinkeveen klinkt zondag 18 februari het startschot voor de PK Sport Bosdijkloop. Toer Trimclub De Merel organiseert de 40ste editie van dit hardloopevenement. Iedereen is welkom bij deze winterse loop en kan zich nu reeds voorinschrijven.

Het aantal deelnemers nam de afgelopen jaren gestaag toe. Het succes is mede te danken aan de gezellige ambiance in en om sporthal De Boei in Vinkeveen en aan het mooie parcours langs het natuur- en watersportgebied rondom de Vinkeveense Plassen en recreatieterrein Bosdijk. Alle deelnemers ontvangen vanwege het 40-jarig jubileum van de Bosdijkloop een herinnering.

Afstanden

Lopers kunnen kiezen uit een halve marathon (deelname vanaf 16 jaar) en een 10-kilometerloop, beide door het buitengebied van Vinkeveen, en een 5-kilometerloop door de kern van Vinkeveen. Deze afstanden zijn zowel geschikt voor wedstrijdlopers als voor recreanten. En er is een jeugdloop van 1 kilometer voor kinderen tot en met 12 jaar. Start en finish zijn vlakbij sporthal De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. In de sporthal zijn kleedruimten, douches, foyer met horecafaciliteiten, tasseninname en er is EHBO aanwezig.

Inschrijven

Meedoen is eenvoudig, ga naar www.inschrijven.nl. Voorinschrijving is mogelijk tot en met 15 februari 2018. Na deze datum kunt u zich inschrijven op de dag van de loop in De Boei, vanaf 10.30 uur tot uiterlijk een kwartier voor de start. Het inschrijfgeld op de dag van de loop bedraagt voor de 10 kilometer en de halve marathon 8 euro en voor de 5 kilometer 6 euro. De voorinschrijving is 1 euro goedkoper. Deelname aan de Jeugdloop is gratis!

Informatie

De start van de 1 kilometer jeugdloop is om 11.30 uur. De start van de halve marathon is om 12.00 uur, de 10 kilometer om 12.10 uur en de 5 kilometer om 12.20 uur. Meer informatie over de PK Sport Bosdijkloop bij Peter Meijer via 06-48013782 of bosdijkloop@gmail.com. Zie ook website: www.ttcdemerel.nl