Uithoorn – In het weekend van 2 en 3 juni is het Zijdelveld in Uithoorn weer de ‘gaststraat’ voor creatievelingen. Voor deze zevende editie worden weer nieuwe schilders, beeldhouwers, straatartiesten, muzikanten en creatievelingen gezocht. De Kunstroute is zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Bezoekers zijn van harte welkom. Deelnemers kunnen zich aanmelden tot 1 maart 2018 via kunstroutezijdelveld@gmail.com