Inschrijving Kunstroute Aalsmeer geopend

Aalsmeer – Kunstenaars die de Kunstroute Aalsmeer 2018 van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer met hun deelname tot een geweldig feest van de kunsten willen maken, kunnen zich vanaf nu tot 15 mei aanstaande aanmelden.

Uniek en inspirerend

De Kunstroute Aalsmeer is een uniek en inspirerend evenement met landelijke bekendheid dat jaarlijks plaatsvindt in het derde weekeinde van september. In 2018 is dat op zaterdag 15 en zondag 16 september.

Tijdens de 21e editie van de Kunstroute Aalsmeer worden weer meer dan 100 binnen- en buitenlandse kunstenaars, dichters en musici verwacht. Zij zullen in één weekend aan meer dan 2000 bezoekers op 25 unieke locaties hun ‘kunsten’ vertonen: schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafieken, beelden, fotografie, keramiek, sieraden, poëzie, jazz, klassieke muziek, pop en wereldmuziek. Kortom: een bundeling van krachten die weer garant zal staat voor een enerverend en verrassend weekend vol kunst en cultuur!

Kunstenaars kunnen zich tot 15 mei 2018 inschrijven op de website van KCA. De directe link voor inschrijving is http://www.skca.nl/Contact/Kunstroute-aanmelden. Daar zijn ook de deelnamevoorwaarden te vinden. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Gijs van den Haak (gijsvandenhaak@outlook.com), coördinator KCA Kunstroute.