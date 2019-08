Inschrijven voor avondrit Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – Zaterdagmiddag 31 augustus begint om 17.00 uur de inschrijving voor de avondrit (lichtjesstocht) van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap. Je merkt het al goed en over een maand nog veel beter, het wordt vroeg donker op straat.

Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap wil dan ook graag zien of je bromfiets voldoende verlicht is. Elk jaar wordt deze controle gedaan. Een wit lichtje voor, een rood lichtje achter en alles wat daartussen zit is tijdens de avondrit (lichtjestocht) deze ene keer ook toegestaan. Wel voor eigen rekening.

Maak van je bromfiets een veilig goed gezien rijdend object en doe mee met de lustrum editie van de nachteditie van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap. Deze 50 kilometer lange rit wordt gehouden op zaterdagavond 28 september, verzamelen om 19.30 uur bij café Joppe in de Weteringstraat.

Is jouw bromfiets in staat om in het donker te rijden? Doe dan mee met deze leuke tocht. Hiervoor inschrijven kan, zoals reeds vermeld, aanstaande zaterdag vanaf 17.00 uur in café Joppe.

Kom op tijd. De tochten zijn erg snel vol. Daarna is er nog alle tijd om op zoek te gaan naar een schemerlamp op batterijen en wat feestverlichting voor op je helm!