Inlopen op maandag voor tieners en jongeren

Aalsmeer – Alle tieners en jongeren in Aalsmeer Oost opgelet, op maandag kun je na schooltijd terecht bij De Binding en DOCK. Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 is er elke maandagmiddag inloop bij De Binding in ‘t Middelpunt. Je mag bij de inloop binnenkomen en vertrekken wanneer je wilt. Je kunt bijvoorbeeld een spelletje komen doen, iets knutselen, je huiswerk maken of gewoon gezellig kletsen. Je bent welkom tussen 15.00 en 17.30 uur in ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55!

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen op maandagmiddag terecht bij in de Keet voor huiswerkbegeleiding. Er zijn twee jeugdwerkers aanwezig die je kunnen helpen, bijvoorbeeld door met jou een planning te maken, je te overhoren of te helpen leren. Je kunt zelf langskomen deze middag, maar je docent of je ouders kunnen je ook aanmelden hiervoor. In dat geval wordt met jou een plan gemaakt, wordt een doel gesteld en ga je samen met de jeugdwerker aan de slag! Je docent of ouders krijgen, als ze dat willen, van de jeugdwerkers regelmatig een terugkoppeling hoe het gaat op de huiswerkbegeleiding. Dus kun jij wel wat hulp gebruiken bij je huiswerk? Kom dan op maandagmiddag tussen 15.00 en 18.00 uur naar de Keet aan de Aalsmeerderweg 344!

Inloop in de Mikado

Op maandagavond is iedereen van 12 tot 23 jaar oud welkom in de foyer van de Mikado (brede school aan de Catharina Amalialaan) bij de inloop. Tijdens deze inloop worden vaak activiteiten gedaan in de sportzaal naast de foyer. De activiteit is van 19.00 tot 20.00 uur en daarna kun je nog even napraten in de foyer tot 21.00 uur. Denk bij deze activiteiten bijvoorbeeld aan kickboksen, cross-fit, toneel, dans en andere sportieve dingen. Aan deze activiteiten kunnen kosten verbonden zijn, dit laat het jeugdwerk op de website of via sociale media weten. Daarnaast kun je ook gewoon lekker bijkletsen met je vrienden in de foyer.

Heb je zelf een tof idee voor een activiteit? De jeugd- en tienerwerkers horen het graag! Je kunt op maandag langskomen tijdens de inlopen in ‘t Middelpunt, de Keet of Mikado. Er zijn tienerwerkers en jeugdwerkers van De Binding en DOCK aanwezig die je kunnen helpen bij het realiseren van je idee.

Een goed begin van je week in Aalsmeer Oost!