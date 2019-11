Inloop over HOVASZ en Burg. Kasteleinweg

Aalsmeer – Op dinsdag 19 november organiseert aannemer Dura Vermeer van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer – Schiphol-Zuid (HOVASZ) in het gemeentehuis van Aalsmeer.

Omwonenden, ondernemers, weggebruikers en andere geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over de plannen voor de aanleg van de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid. De provincie, gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en Vervoerregio Amsterdam zijn aanwezig om vragen over HOVASZ te beantwoorden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Start voorbereidende werkzaamheden

Voorafgaand aan de aanleg van HOVASZ worden er vanaf begin 2020 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verleggen van kabels en leidingen, het kappen van bomen en plaatsen van voorbelasting.

Planning aanleg

Medio 2020 start de aannemer met de werkzaamheden aan het begin- en eindpunt van het project, bij de kruising met de Fokkerweg in Haarlemmermeer en bij de kruisingen met de Zwarteweg en de Legmeerdijk. Vanaf deze locaties werkt de aannemer tijdens de uitvoering door naar het midden van het projectgebied, tot aan de Ophelialaan in Aalsmeer. De werkzaamheden zijn eind 2021 afgerond. Tijdens de inloopbijeenkomst kan de aannemer u meer vertellen over de voorbereidende werkzaamheden, de werkzaamheden tijdens de aanleg van HOVASZ en de verschillende faseringen.

Meer informatie

Meer informatie over het project HOVASZ, de werkzaamheden en de digitale nieuwsbrief is te vinden op de website van HOVASZ of via de Facebookpagina van HOVASZ. Voor deze bijeenkomst is ook een Facebook-evenement aangemaakt. Vragen of opmerkingen over het project? Stuur dan een e-mail naar HOVASZ@noord-holland.nl.