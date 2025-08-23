Informatiepunt Digitale Overheid bij Bibliotheek vernieuwd

Aalsmeer – Tegenwoordig moeten mensen steeds meer dingen zelf online regelen bij de overheid. Denk aan het aanvragen van een AOW-uitkering, het indienen van de belastingaangifte of het verlengen van het rijbewijs. Dat kan allemaal best onduidelijk zijn. Daarom breidt de Bibliotheek Amstelland het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) uit met extra cursussen en een WhatsApp-service. Iedereen loopt wel eens vast als iets online geregeld moet worden. En dan is het fijn als iemand je verder kan helpen. Vanaf 1 september heeft de Bibliotheek Amstelland twee IDO-medewerkers in dienst die vaste spreekuren gaan draaien in de vestigingen Amstelveen Stadsplein, Westwijk, Uithoorn en tijdelijk in het Raadhuis van Aalsmeer en in Bibliotheek Kudelstaart.

Inloopspreekuren en basiscursus

De nieuwe IDO-medewerkers Eva en Bart staan vijf dagen per week klaar voor vragen over de digitale overheid. Zij houden de komende tijd elke week spreekuren in elke vestiging. De spreekuren staan vermeld op www.debibliotheekamstelland.nl. Lukt het niet om tijdens een spreekuur langs te komen? Maak dan een afspraak. De nieuwe IDO-medewerkers gaan daarnaast de basiscursus Klik & Tik geven in Uithoorn en Aalsmeer. Tijdens deze wekelijkse cursus leren mensen het internet te ontdekken. Deze cursus wordt al gegeven in Amstelveen.

WhatsApp-service

Nieuw is ook de mogelijkheid om via WhatsApp vragen te stellen over de digitale overheid. Dat kan elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Deze service begint op 15 september. Handig als je snel even iets wilt weten. Let op: Er wordt via de telefoon nooit naar je DigiD, wachtwoorden of andere persoonlijke gegevens gevraagd. Hou die altijd geheim! De IDO-medewerkers geven gratis hulp bij vragen over onder andere DigiD, belastingen, zorg, toeslagen, werk en AOW. Iedereen is van harte welkom, je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Weten wat het IDO voor jou kan doen? Kijk op www.debibliotheekamstelland.nl/ido, kom langs of bel 020-545 5551.

Foto: De IDO-medewerkers Eva en Bert (aangeleverd).