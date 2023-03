Info-avond Brandweer voor brandweerlieden in spé

Aalsmeer – Op woensdag 19 april houdt de vrijwillige Brandweer van Aalsmeer een informatieavond voor toekomstige brandweermannen en -vrouwen- in de kazerne aan de Zwarteweg 77.

De kazerne wordt door vrijwilligers gerund. Dit houdt in dat wanneer de pager gaat de brandweerlieden van hun werk of van thuis naar de kazerne gaan om daarvandaan uit te rukken naar een incident.

Vrijwillig betekent overigens niet dat de brandweerlieden zich voor niets inzetten. De brandweermannen en -vrouwen worden betaald voor de uren die zij worden ingezet of een opleiding volgen en wanneer er geoefend wordt. Er wordt een vergoeding per uur gegeven. De brandweerlieden in spé krijgen een volledige opleiding.

Werken aan de veiligheid in Aalsmeer en Kudelstaart iets voor jou? De informatieavond op 19 april begint om 20.00 uur in de kazerne, inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden kan via Facebook (kazerne Aalsmeer). Zie ook de website: http://www.brandweer.nl/kazerne/aalsmeer.