In 50 bomen nesten van eikenprocessierupsen

Aalsmeer – Het aantal eikenprocessierupsen is overal in Nederland sterk toegenomen. Ook in Aalsmeer wordt hinder ondervonden van de harige beestjes. Maandag 1 juli zijn twee ploegen aan de slag gegaan in de gemeente om de nesten te verwijderen.

Verspreid door Aalsmeer zijn in vijftig bomen nesten van de eikenprocessierupsen gevonden. De brandharen van deze rups kunnen voor flinke gezondheidsklachten zorgen bij mens en dier. Daarom worden de nesten door een gespecialiseerd bedrijf weggehaald.

Dit doet het bedrijf op de traditionele manier door de rupsen te fixeren met lijm en ze daarna met een speciale stofzuiger op te zuigen. De medewerkers dragen beschermende kleding en gebruiken waar nodig een hoogwerker om overal bij te komen. Het is de bedoeling dat alle vijftig bomen binnen twee weken helemaal schoon zijn.

Tips: Probeer direct contact rupsen en spinselnesten te vermijden, zorg bij een bezoek aan een gebied waar de eikenprocessierups voorkomt voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Ga na aanraking met de rupsen of de haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Een zachte crème met bijvoorbeeld menthol of een gel van Aloë Vera kan verlichting geven. Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met een huisarts.

Foto: Gemeente Aalsmeer