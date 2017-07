Iets gezien? Fietsen bij bushaltes gesloopt

Aalsmeer – De politie krijgt regelmatig aangiftes van fietsen die gesloopt zijn in Aalsmeer. Vooral rijwielen die neergezet worden bij bushaltes zijn de pineut. Het slopen van fietsen bij het Hortensiaplein valt mee, echter bij de haltes langs de Legmeerdijk (einde Hornweg bij Nieuw-Oosteinde) en bij de Aalsmeerderweg (nabij de Kerkweg) houden vandalen regelmatig huis.

Wielen worden krom getrapt, sturen van fietsen gehaald en weggegooid en kabels los getrokken. Ook schijnen vandalen het leuk te vinden om fietsen op elektriciteitshuisjes te gooien of diep in de bosjes te ‘verstoppen’.

Afgelopen zaterdag 15 juli zijn vandalen opnieuw actief geweest. In de avond, niet ‘s nachts, is een herenfiets toegetakeld die was neergezet bij de bushalte langs de Legmeerdijk. Het stuur is er afgehaald en is verdwenen en kabels zijn los getrokken (zie foto). Ook zijn zaterdagavond twee fietsen, die gestald stonden bij de Aalsmeerderweg, door de slopers ‘onder handen’ genomen. Mogelijk heeft iemand iets gezien. De politie hoort het graag via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.