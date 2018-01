Huiskamermuseum in BinnensteBuiten

Aalsmeer – Op woensdag 17 januari om 18.50 uur allemaal voor de buis, want ‘onze’ Janna van Zon wordt met haar Huiskamermuseum in het zonnetje gezet in het programma BinnensteBuiten op NPO 2.

De programmamakers in de aankondiging: “In Aalsmeer heeft verzamelaar Janna van Zon haar huis omgetoverd tot een waar kunstwalhalla. Als voormalig galeriehoudster en kunstliefhebber is haar collectie kunst indrukwekkend te noemen en haar passie hiervoor grenzeloos.

Janna heeft de bovenverdieping van haar huis ingericht als Huiskamermuseum, want op deze wijze kunnen zoveel mogelijk mensen meegenieten van de kunstwerken. Behalve de schilderijen hebben ook alle meubels in haar huis een verhaal. Ze koestert ze en volgens haar hebben ze ook een ziel. Een bijzondere vrouw in een dito huis.”

Janna van Zon in een reactie: “Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Hoop dat heel veel mensen gaan kijken en laten weten hoe zij de uitzending hebben ervaren. Ik vind het heel spannend.”

Foto: Janna van Zon in haar Huiskamermuseum. Rechts Peter van Eijk.