Huisje bouwen voor mol in het Amsterdamse Bos

Amstelland – Kom op woensdagmiddag 28 februari om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur de mol helpen een huisje te bouwen in het Amsterdamse Bos. Mol, mier, muis en egel woonden op een bouwplaats. Ze werden helemaal gek van de bulldozers.

Nu willen ze in het Bos gaan wonen. Kunnen ze in het Bos aan eten komen? Deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten.

Aanmelden kan telefonisch via 020-5456100, via de website ww.amsterdamsebos.nl of in

De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.