Huisconcert duo op Wester-Amstel

Amstelland – Judith van Swaay (cello) en Violaine Delplanque (piano) zijn geen onbekenden voor het publiek van Wester-Amstel. In verschillende combinaties traden zij hier reeds eerder op, maar nu voor het eerst als duo. Op zondag 28 januari geven de twee een huis concert op de buitenplaats.

Judith van Swaay was onder meer vele jaren lid van Holland Symfonia en Violaine Delplanque is tegenwoordig, na een internationale solistische carrière, verbonden aan de Muziekschool Amstelveen. Anton Webern–Drei kleine Stücke, Francis Poulenc-Sonate voor cello en piano (opgedragen aan de legendarische cellist Pierre Fournier) en een bewerking van enkele beroemde songs (o.a. uit Porgy and Bess) van George Gershwin staan op het programma.

Het concert op zondag 28 januari begint om 15.00 uur op Buitenplaats Wester-Amstel aan de Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen. Entree: 12 euro, donateurs 9 euro, kinderen tot en met 12 jaar gratis. Koffie en thee gratis voor aanvang. Reserveren via: muziek@wester-amstel.nl of telefonisch via 020-4964938.