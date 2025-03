Huis bijna mooi door schoonheid van verval

Door Peter Pos.

Mijdrecht – In Mijdrecht is sinds kort de afgebrande villa op de hoek van de Midrethstraat en Gosewijn van Aemstelstraat in Mijdrecht sinds jaren weer zichtbaar. Het roept daardoor automatisch weer veel vragen op bij de inwoners: wat gaat er nu op deze plek gebeuren?

Als het niet zo triest zou zijn, zou je kunnen zeggen dat het bijna een kunstwerk is door de schoonheid van het verval. De aangebrachte graffiti op en in het garagedeel en de vrolijke omlijsting van bladeren zou zomaar het decor kunnen zijn van een schilderij. En we moeten dan wel constateren dat het hier om een zogenoemd stilleven gaat. Maar laten we realistisch blijven. Dit is natuurlijk helemaal geen kunstwerk en hier gaat waarschijnlijk een spel wat draait om euro’s aan ten grondslag. Wat er precies speelt, is niet duidelijk, maar wat we wel kunnen stellen is dat dit eeuwig zonde is dat deze prachtige plek midden in de dorpskern tegenover een karakteristiek parkje niet functioneel benut wordt. Het zou een verrijking voor het dorp zijn als hier weer iets moois wordt opgebouwd.

Er is goede hoop, want er lijkt nu echt beweging te komen in dit vervallen stukje Mijdrecht, want ook het aanpalende witte huis in de Graaf van Solmsstraat wat al een tijdje geen woonfunctie lijkt te hebben, is inmiddels omhekt en ook daar lijkt wat te gaan gebeuren. Aan de overkant waar de historische woningen zijn gesloopt, lijken de archeologische werkzaamheden ook afgerond. We volgen de ontwikkelingen met grote belangstelling en hopen, dat er binnen niet al te lange tijd weer sprake is van een mooi stukje dorpscentrum waar weer woonruimte is gecreëerd voor de vele woningzoekenden in de gemeente.

Op de foto: De aangebrachte graffiti op en in het garagedeel en de vrolijke omlijsting van bladeren zou zomaar het decor kunnen zijn van een schilderij. Foto: Peter Pos.